Coinvolta in un incidente, le ritirano la patente perchè positiva a stupefacenti: era sedativo per la tosse

La sentenza è stata emessa dal Giudice di Pace di Barcellona all’inizio di questo nuovo anno e ha coinvolto una signora barcellonese.

Il fatto risale all’aprile del 2024, quando una barcellonese è stata coinvolta in un incidente stradale e, riportando delle lesioni, dopo essere stata trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad esame tossicologico.

In seguito a questi esami, è risultata “in stato di alterazione psico-fisica” per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In verità, la signora , a causa di un’infiammazione alle vie respiratorie con tosse persistente, nei giorni precedenti all’incidente si era sottoposta a una cura farmacologica con assunzione di compresse su prescrizione medica e altri farmaci analgesici e oppioidi, nello specifico paracodina utilizzato come sedativo per la tosse.

La documentazione è stata subito trasmessa ai Carabinieri che non hanno esitato nell’immediatezza a trasmettere il tutto alla Prefettura. Nonostante ciò, lo scorso 2 luglio hanno sospeso immediatamente la patente alla signora per un anno. Repentina la risposta del legale della signora, l’avv. Maria Grazia Mazzeo, che ha fatto ricorso al Giudice di Pace il 17 luglio successivo. Il ricorso è stato interamente accolto ed è stata emessa sentenza favorevole lo scorso 5 gennaio 2025 che ha sancito l’annullamento dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente nei confronti della signora.

“Eccesso di potere da parte della Prefettura per travisamento dei fatti: è questa la realtà che abbiamo palesato e cercato di far emergere sin da subito. – ha commentato l’avv. Mazzeo – Perchè è chiaro che l’esito era proprio un falso, dovuto all’assunzione di farmaci prescritti e tra l’altro di normalissimi farmaci da banco, utilizzati come sedativi per la tosse e non invece di sostanze stupefacenti o psicotrope“.