Il Barcellona Basket torna in campo giovedì a Napoli, dopo la sconfitta di Catanzaro

Il Barcellona Basket, penalizzata dall’infortunio di Bartolozzi e dall’impossibilità di schierare il neo acquisto Adeola, butta via un’altra occasione per rompere il digiuno di vittorie nel campionato di serie B interregionale.

La squadra giallorossa, dopo una partita giocata alla pari con i calabresi, sul +3 a metà dell’ultimo quarto (53-56) è crollata sul più bello, pagando alla distanze le poche rotazioni disponibili, ed ha subito la concretezza di Catanzaro, che ha piazzato un break di 9-0 ed un parziale di 16-4 negli ultimi 5′, con la gara che si è chiusa sul 69-60.

In attesa di capire i tempi di recupero per l’infortunio di Bartolozzi, i ragazzi di coach Cova non ha tempo di piangersi addosso e devono affrontare giovedì il recupero di campionato sul parquet napoletano dell’Antoniana, prima della sfida interna di domenica contro Matera.