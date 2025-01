Il Barcellona Basket 4.0 saluta Federico Manfrè ed abbraccia il nuovo arrivato Emmanuel Adeola: il messaggio della società ai tifosi

Il Barcellona Basket 4.0 domani sarà impegnata nella difficile trasferta di Catanzaro e la squadra giallorossa affronterà la gara con un’altra importante novità nel roster a disposizione di coach Cova.

Dopo l’arrivo del pivot Zacchigna, alla vigilia della gara di Castanea, la società ha definito l’ingaggio dell’atleta nigeriano con formazione italiana Emmanuel Adeola, ala forte, classe 2004 di 200 cm. Adeola, cresciuto nelle giovanili della Virtus Ragusa e della Stella Azzurra Roma, vanta importanti esperienze in Legadue con le maglie di Roseto e Trapani. In Serie B Nazionale ha vestito le casacche della Stella Azzurra Roma, della Pallacanestro Crema, del Montecatini e della Vigor Matelica. Nella scorsa stagione sportiva ha vestito la maglia dell’Olimpia Castello in Serie B Interregionale (10,5 punti di media). Contestualmente la dirigenza annuncia la rescissione consensuale con Federico Manfrè, che lascia Barcellona, si legge in una nota, per motivi di salute.

“L’arrivo di atleti di sicuro valore in questa fase – afferma il segretario Andrea Sottile – non vuole essere solo il tentativo estremo di salvare la stagione, ma un preciso messaggio a tutta la piazza: noi vogliamo tutelare un patrimonio che è la B interregionale. Intendiamoci: questa categoria va stretta a una città che riesce a fare presenze al palazzetto anche con la squadra desolatamente ultima in classifica. Intanto noi vogliamo salvaguardare questa categoria. Il futuro ci dirà poi se ci sono i margini per sognare palcoscenici più ambiziosi. Di certo c’è che noi non alzeremo mai bandiera bianca. Non lo faremo fino all’ultima sirena. Sappiate tutti che Barcellona è viva e non mollerà la presa così facilmente!”.