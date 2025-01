Sbloccati i fondi per la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

Dopo anni di richieste e interlocuzioni politiche, con cui l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carmelo Pietrafitta, perseguiva l’obiettivo fin dal primo insediamento, avvenuto nel novembre 2017, è stato finalmente ratificato al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) l’accordo quadro che sblocca i fondi PNRR per la definitiva messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. La ratifica dell’accordo consente di sbloccare fondi PNRR per un totale di 32 milioni di euro che serviranno a migliorare lo stato delle cose.

I cittadini mazzarresi possono adesso sentirsi sollevati, sia per le conseguenze ambientali che a lungo andare sarebbero peggiorate, sia per la loro stessa salute. Ricordiamo infatti il terribile incendio che ha devastato il territorio a partire dal 25 giugno dello scorso anno.

A ratificare l’accordo il Ministro, Onorevole Gilberto Pichetto Fratin; il Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’Insularità, Onorevole Tommaso Calderone; l’Assessore Regionale, Onorevole Roberto Di Mauro; il Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta; il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti e il dott. Arturo Vallone.

I fondi serviranno per la progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi necessari per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa. Fondamentale sono state la tenacia del Sindaco Pietrafitta e la profonda sinergia tra le istituzioni che ha visto come punto di collegamento l’onorevole Tommaso Calderone.