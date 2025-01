Fratelli d’Italia solidarizza con le forze dell’ordine di Barcellona, visita al comando dei Carabinieri ed al commissariato di Polizia

Fratelli d’Italia solidarizza con le forze dell’ordine e porge loro i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Lo fa recandosi oggi con una delegazione formata dalla Senatrice Ella Bucalo e dal coordinatore provinciale del partito Avv. Giosuè Giardina presso la Compagnia dei Carabinieri e il Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Le forze dell’ordine – spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa – sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle e per esprimere loro tutta la nostra gratitudine. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, respingendo con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione. Fratelli d’Italia continuerà a far sentire alle forze dell’ordine tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi sicurezza e legalità, come ogni giorno fanno con dedizione”.

Ad accogliere la delegazione del partito il capitano Ivan D’Errico, Comandante della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, il Vice Questore della Polizia di Stato, dott. Carmelo Nicola Alioto.