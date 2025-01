Basket Dr1, la Pallacanestro Barcellona domani sfida la capolista Virtus Trapani: intervista a tutto campo di coach Restanti

La Pallacanestro Barcellona torna in campo domani pomeriggio sul parquet della capolista Virtus Trapani nel campionato di Divisione Regionale 1, per provare a bissare la vittoria prestigiosa contro l’altra big del girone Basket Cefalù nell’ultima gare del 2024.

Prima del ripresa del torneo, abbiamo raccolto l’intervista a tutto campo a coach Guido Restanti, che ha parlare della crescita della squadra, delle difficoltà del campionato e del sempre maggiore interesse degli appassionati attorno al formazione biancoverde.

La vittoria con Cefalù ha confermato la crescita della squadra. Dove potete arrivare?

Credo sia sotto gli occhi di tutti che la squadra abbia risposto bene alle prime due sconfitte consecutive. Abbiamo indubbiamente alzato l’asticella ma i margini di miglioramento sono ampi, soprattutto in termini di continuità.

Al momento, ragionare su dove poter arrivare non è un punto all’ordine del giorno, abbiamo ancora tanto da lavorare per trovare i giusti equilibri è per dare più fluidità e maggiore intensità al nostro gioco ed allora potremo giocarcela con chiunque.

Resta il grande equilibrio nella classifica anche se Trapani e Cefalù hanno mostrato più continuità di risultato. Quale sarà l’aspetto che può decidere il campionato?

Chiaramente Trapani e Cefalù 1947 senza dimenticare Ribera, hanno i roster più importanti e in questo girone d’andata hanno fatto molto bene. Andare a vincere fuori casa è difficile per tutti perché, accanto a queste squadre, ci sono altri team molto agguerriti, vedi Panormus Palermo che ha giovani molto interessanti, Zannella Cefalù che può contare su un giocatore fuori categoria come Veron che in qualsiasi momento può fare la differenza, ma anche le altre hanno dimostrato di poter dare del filo da torcere a chiunque. Il campionato è lungo, ma una cosa certa è che la classifica della fase regolare sarà determinante per le successive due partite della fase ad orologio, che a parer mio, faranno la differenza per la classifica dei successivi accoppiamenti nei play off. Quindi sarà fondamentale fare bene in questo girone di ritorno.

In cosa deve crescere la squadra e qual è la fase di gioco che vi ha soddisfatto di più?

In parte ho già risposto. Per prima cosa è importante recuperare gli infortunati (Molino e De Simone) in modo da dare più profondità al nostro roster e poterci allenare con più intensità. Da più di un mese, tra infortuni e assenze di lavoro, ci alleniamo a ranghi ridotti. Riuscire a lavorare meglio in allenamento, non potrà che darci quella spinta in più a fare meglio in partita. Quello che apprezzo di più è proprio l’impegno dei ragazzi in allenamento ed il cambiamento di atteggiamento nell’approccio alla partita. Siamo stati a lungo un cantiere aperto, con tanti adattamenti alle difficoltà che si sono presentate. In questa seconda fase, contiamo di poter lavorare con più continuità per poter rendere meglio e credo che una discriminante possa essere la fiducia crescente dei ragazzi che hanno toccato con mano i risultati del lavoro fatto fino ad ora.

Come stanno rispondendo gli appassionati di basket rispetto al vostro nuovo progetto?

Credo che chiunque segua uno sport non possa che simpatizzare con un team ed una dirigenza che sta dimostra impegno e abnegazione. Nell’ultima partita contro Cefalù 1947, mi pare di aver visto un grande coinvolgimento dei tanti appassionati venuti ad assistere. Mi auguro siano ancora più numerosi per i prossimi appuntamenti.