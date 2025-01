Barcellona, donati abiti e alimenti per bambini alla Casa di Francesco con il ricavato della vendita del calendario artistico 2025

L’assessore Angelita Pino, insieme all’esperto alla cultura Salvatore Scilipoti, ha consegnato alla “Casa di Francesco” gli abiti e gli alimenti per bambini acquistati con il ricavato della vendita di un calendario artistico 2025 dedicato alla città del Longano.

La consegna è avvenuta in piazza Duomo alla presenza di alcune volontarie e della vice presidente Nicoletta Genovese, che ha ricordato come è possibile donare anche abiti non più utilizzati ed in buone condizioni, insieme ad alimenti e prodotti per bambini, direttamente presso la sede dell’associazione a Sant’Antonino in Via Giovanni Gentile, al piano terra delle nuove case popolari.