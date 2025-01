Il Barcellona Basket mostra ancora i suoi limiti e con il Castanea si consuma la beffa all’overtime (108-102)

Il recupero della gara con il Castanea, sospesa nel dicembre scorso tra le polemiche per la mancata ripresa del match dal minuto in cui era stata interrotta, quando Barcellona era in vantaggio 59-65 a 7′ dalla fine, ha confermato le difficoltà congenite del gruppo giallorosso in questa stagione nata male, che ci si augura possa finire con un sospiro di sollievo per la conquista della salvezza.

Anche al PalaTracuzzi i ragazzi di coach Stefano Cova hanno giocato una gara con alti e bassi, conclusa all’overtime con sconfitta che brucia, perchè potrebbe avere ripercussioni anche sulla seconda fase del campionato di serie B interregionale.

Barcellona ha avuto una buona partenza, chiudendo il primo parziale sul +6 (17-23), prima di subire la rimonta dei padroni di casa, che grazie ad un parziale di 31-22 nel secondo quarto vanno al riposo sul +3 (48-45). In un match equilibrato, dopo l’intervallo lungo Barcellona prova ad allungare ancora, ribaltando il punteggio alla fine del terzo parziale (68-71). L’ultimo quarto ricco di emozioni regala una finale per deboli di cuore, con i pareggio sul 93-93, che apre le porte al supplementare. Barcellona però, con una situazione falli che penalizza i padroni di casa, non approfitta della situazione e regala la vittoria al Castanea.

Per i giallorossi non c’è il tempo di piangersi addosso. Domenica prossimi sono attesi da una gara impegnativa sul campo del Catanzaro, ancora in corsa per un posto nei playoff. L’obiettivo della salvezza, grazie alla formula del campionato, resta alla portata del Barcellona Basket, che però deve cominciare a fare il suo dovere, perchè 3 sole vittorie su 18 partite disputate fotografano l’andamento di una stagione tutta in salita.

Calendario del Barcellona Basket

Basket Academy Catanzaro Next Casa Barcellona 12-01 Bio Verde Srl Antoniana Next Casa Barcellona 16-01 Next Casa Barcellona Virtus Matera Group 2016 19-01 Promobasket Marigliano 2003 Next Casa Barcellona 26-01 Svincolati Milazzo Next Casa Barcellona 29-01 Next Casa Barcellona Sintegra Srl Rende 02-02

Classifica punti gare giocate My Energy Reggio Calabria 32 17 Angri Pallacanestro 26 16 Svincolati Milazzo 24 17 Siaz Piazza Armerina 22 17 Basket School Messina 20 17 Promobasket Marigliano 2003 14 17 Virtus Matera Group 2016 12 17 Basket Academy Catanzaro 12 17 Castanea Basket 2010 12 16 Sintegra Srl Rende 10 17 Bio Verde Srl Antoniana 10 16 Next Casa Barcellona 6 16

Da recuperare Antoniana – Barcellona (16-01) e Castanea – Angri (22-01)