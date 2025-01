Giubileo e San Sebastiano: al via le iniziative per celebrare il Santo Patrono di Barcellona

Partono dall’11 gennaio le iniziative della parrocchia della basilica di San Sebastiano collegate con le festività in onore di san Sebastiano Martire, patrono della città del Longano, che sarà festeggiato Lunedì 20 Gennaio. Il tema centrale del programma, collegato all’anno giubilare, sarà la speranza per il futuro, già citata durante l’inizio del giubileo.

Le attività sono già partite il 6 con la messa per l’Epifania e continueranno l’11 con la messa per i bambini e le famiglie. Il 12 gennaio è previsto il concerto del coro Ouverture di Barcellona, mentre nel corso della settimana dal 13 al 18 gennaio le giornate di preghiera saranno dedicate nell’ordine agli amministratori ed ai governanti, alle associazioni di volontariato, alla Caritas ed ai centri d’ascolto (con una cena con le comunità alloggio “La Camelia” e “La Ginestra”), alle vocazioni, ai malati (con l’unzione degli infermi) ed infine ai catechisti ed agli operatori pastorali (con il coinvolgimento dei bambini che si stanno preparando alla prima comunione e alle loro famiglie). Domenica 19 gennaio al centro del programma ci saranno i giovani, che saranno invitati per un concerto della Fanfara della Croce Rossa e della Banda Edoardo Russo, preludio alla grande giornata di festa del 20 gennaio, con la messa solenne del mattino e con la processione del simulacro del santo per le vie del centro della città.