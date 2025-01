32 anni dalla morte di Beppe Alfano a Barcellona: grande partecipazione e la prima testimonianza della nipote Giusy Benigno

Si è concluso con il memoriale dedicato al giornalista e insegnante Beppe Alfano, il Progetto Legalità dedicato alle scuole cittadine barcellonesi con un evento che ha visto grande partecipazione e commozione.

Un evento molto partecipato dalla cittadinanza e dai più giovani quello che ieri mattina ha visto il succedersi di ben tre momenti dedicati al giornalista barcellonese ucciso dalla mafia. Commemorare il 32° anniversario della scomparsa di un uomo che ha pagato con la vita il prezzo del suo coraggio e della sua integrità ha unito la città, in particolare le Autorità civili e militari, le Istituzioni politiche, le Scuole cittadine e la cittadinanza tutta. Alfano non era solo un giornalista: era una voce libera, un simbolo di resistenza contro la mafia, un esempio di dedizione alla ricerca della verità in un contesto complesso e spesso ostile. Mantenere viva la memoria di Beppe Alfano è un dovere e un diritto per ribadire il nostro impegno collettivo contro la criminalità organizzata e per la tutela di quei valori che lui ha incarnato con così tanta passione. Con questo spirito, ieri, 8 gennaio 2025, Barcellona Pozzo di Gotto ha risposto alla chiamata dell’evento ideato e realizzato dall’Associazione Barcellona Live, editrice della nostra testata giornalistica, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Convegno si è aperto con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Neri Recupero e dell’Onorevole Pino Galluzzo, promotore dell’emendamento che ha concesso i fondi per la realizzazione del Progetto.

I tre momenti

La deposizione della corona di fiori presso la stele dedicata a Beppe Alfano è avvenuta davanti al Prefetto dott.ssa Cosima Di Stani, dopo un momento di preghiera condotto da Padre Josef Ellul e i saluti del Sindaco Pinuccio Calabrò, dell’Onorevole Pino Galluzzo e di Chicco Alfano.

Le parole del Prefetto Di Stani e l’intervista a Sergio Magazzù dell’AssoStampa in memoria di Beppe Alfano

In Piazza Alfano, invece, i ragazzi dell’Istituto “E. Fermi” hanno effettuato la piantumazione di un ulivo: un albero che resiste alle intemperie, si piega ma non si spezza facilmente e che presto darà i suoi frutti. Il simbolo che le idee di Beppe Alfano, il suo fare sovversivo e rivoluzionario continuano a riecheggiare anche oggi nella sua città.

Il Convegno

Davanti alla rappresentanza studentesca di tutti gli Istituti Superiori della città e con la partecipazione dell’Istituto Paritario “Leopardi” e con la loro partecipazione, ha avuto luogo il Convegno in memoria di Beppe Alfano con degli ospiti d’eccezione che hanno saputo catturare al meglio l’attenzione dei presenti e donare alla platea importanti momenti di profonda riflessione.

La testimonianza di Marisa Garofalo, sorella di Lea, ha aperto i lavori soffermandosi sull’importanza della ribellione contro la mafia, anche a costo della vita. Lea Garofalo è stata una testimone di giustizia italiana, vittima della mafia calabrese, la ‘ndrangheta. Nata a Petilia Policastro, in Calabria, nel 1974, Lea era legata alla criminalità organizzata attraverso il compagno del quale si era follemente innamorata in giovane età. Alla resistenza dei genitori, Lea fece “la fuitina” e da lì iniziò il suo calvario e la sua persistenza nella scelta di ribellarsi al malaffare. Lea iniziò a collaborare con la giustizia nel 2002, denunciando le attività criminali della famiglia del suo ex compagno, Carlo Cosco, affiliato alla ‘ndrangheta. Fornì informazioni cruciali sulle faide e sulle attività illecite dell’organizzazione. Tuttavia, la sua scelta la espose a gravi rischi, e fu costretta a vivere sotto protezione con sua figlia, Denise. Nel 2009, dopo anni di difficoltà e la revoca della protezione da parte dello Stato, Lea accettò un incontro con Carlo Cosco, convinta di poter trovare un compromesso per il bene di Denise. Fu invece rapita, torturata e brutalmente uccisa il 24 novembre 2009 a Milano. Il suo corpo fu poi bruciato per eliminare ogni traccia. La figlia Denise, coraggiosa come la madre, testimoniò contro il padre e i suoi complici, contribuendo alla loro condanna. Il caso di Lea Garofalo ha acceso i riflettori sulle difficoltà dei testimoni di giustizia in Italia, diventando un simbolo di lotta contro la criminalità organizzata.

Marisa è una donna che ha trasformato il dolore per la perdita di sua sorella in una battaglia instancabile per la verità e la giustizia. Lea Garofalo ha avuto il coraggio di spezzare il silenzio, denunciando le dinamiche criminali della ‘ndrangheta, una scelta che purtroppo le è costata la vita e Marisa, con la sua voce e il suo impegno, continua a mantenere vivo il ricordo di Lea, lottando per la memoria delle vittime di mafia e per il sostegno ai testimoni di giustizia. Ha offerto la sua testimonianza preziosa, condividendo con i presenti riflessioni sul coraggio necessario per opporsi alla criminalità organizzata e sull’importanza di sostenere chi ha scelto di schierarsi dalla parte della legalità, spesso a costo della propria sicurezza. Non sono mancati i moniti nei confronti dello Stato per il rinforzo dei sistemi di sicurezza e per il sostegno a chi prende la decisione di schierarsi contro la mafia, ha raccontato delle difficoltà economiche della sorella, della consapevolezza che aveva Lea di morire ammazzata e ha aggiunto: “ancora oggi, in Paese dove continuo a vivere, prendere un caffè al bar è motivo di disagio per me. La mafia esiste e a volte, alla mia vista, sputa per terra in senso di disprezzo e nei bar, al mio ingresso, cala il silenzio. La quotidianità non è facile, ma io non vado via da casa mia, sono loro a dover andare via“.

L’intervista a Marisa Garofalo

Dopo di lei, il giornalista Paolo De Chiara, giornalista e scrittore, una voce autorevole nel panorama del giornalismo d’inchiesta e della lotta alla criminalità organizzata, si è sempre contraddistinto per il suo impegno nel raccontare verità scomode e nel dare voce a storie di coraggio e resistenza. Ha scritto libri come Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, la donna che sfidò la ‘ndrangheta e Testimoni di giustizia. Uomini e donne che hanno sfidato le mafie e ha saputo illuminare le vite di chi ha avuto il coraggio di opporsi alle mafie, affrontandone le conseguenze con dignità e forza. I messaggi di ieri sono stati brevi, concisi e rivolti alla cittadinanza ma soprattutto ai giovani: “Siete il presente, non il futuro. – ha tuonato nell’Auditorium Parco Maggiore La Rosa, dove ha invogliato gli studenti a prendere scelte importanti, anche nella loro quotidianità, a non dare retta all’indifferenza e ha aggiunto – Pensate che ancora dopo 32 anni siamo qui a parlare di come e perchè hanno ucciso Beppe Alfano, quando la mafia dovrebbe essere trattata come un fatto annientabile immediatamente, non dovrebbero esserci impedimenti di nessun tipo. Informatevi, formatevi, studiate, perchè è così che si evita di essere vittime del malaffare, non credete a tutto quello che vi dicono!“.

L’intervista a Paolo De Chiara

Dalla frase del suo libro: “Dovete coltivare l’atrocità del dubbio”, la testimonianza di Alfio Munafò, giovane barcellonese che nell’ultimo spettacolo, in uno degli eventi organizzati sempre all’interno della programmazione per il Progetto Legalità, ha interpretato Beppe Alfano, la voce narrante di fatti di mafia che portava in giro per Barcellona l’ignara cittadina (o coscienza) che non conosceva le storie del malaffare barcellonese. Sulle note di “Terre libere”, la canzone di Toti Poeta, colonna sonora di (P)resa di coscienza, uno spettacolo teatrale scritto 14 anni fa e riportato in auge pochi mei fa, grazie a questo Progetto Legalità che ha permesso ai ragazzi barcellonesi, guidati da Raffaella Campo, Giuseppe Pollicina e Nino Trapani, di mettere in scena uno spettacolo di sensibilizzazione, Alfio ha detto: “Sì, è vero. Ho scelto volontariamente di candidarmi al casting per (P)resa di coscienza perchè mi piace recitare e appena ho letto: ‘spettacolo, mafia, legalità’ non ci ho pensato un attimo in più. Per me è stata un’esperienza emozionante e intensa ed è stato un onore riuscire a interpretare Beppe Alfano“.

A seguire, la testimonianza di determinazione, impegno, dedizione e passione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., Dott. Giuseppe Verzera ha riportato la platea alla realtà odierna, fatta di una mafia molto diversa che ha a che fare con il traffico di armi e di droga, con metodi molto diversi di agire e con l’appello ai più piccoli, affinchè trovino nelle istituzioni lo stesso coraggio che ha trovato Beppe Alfano. “Fare il giornalista non è un mestiere semplice, ma forse è il più utile. – ha detto – Ricordo esattamente gli insegnamenti di mio padre“.

La testimonianza di Giusy Benigno

Per la prima volta e a Barcellona Pozzo di Gotto, la nipote di Beppe Alfano ha testimoniato e riflettuto sulla morte del nonno, accanto alla madre commossa. Giusy ha reso la memoria di Beppe, parte integrante della sua vita e del suo percorso accademico. La sua tesi di laurea in diritto processuale penale, discussa di recente, è un’analisi rigorosa e approfondita del ‘caso Alfano’, in cui ha studiato gli atti giudiziari, le sentenze e i verbali legati all’omicidio. Con questo lavoro ha messo in evidenza le lacune normative che hanno ostacolato una piena revisione del processo, sostenendo con fermezza l’inammissibilità della richiesta di annullamento della condanna avanzata dal mandante Giuseppe Gullotti e soffermandosi sull’istituto della Revisione. Giusy, con il supporto della madre Sonia Alfano, ha scelto di combattere con determinazione per far emergere la verità non ancora completamente svelata sugli esecutori e i mandanti di questo crimine efferato. Il suo impegno rappresenta un esempio di come la memoria possa trasformarsi in azione concreta e in un richiamo di giustizia per le nuove generazioni. “Anche se oggi siete distratti – ha detto agli studenti – perchè sembra che questo argomento non vi tocchi, non vi interessi, vi prego fateci caso perchè io non posso pensare di poter vivere senza uno dei miei due genitori come è accaduto a mia madre, perchè la vita con la scorta non ha senso, perchè tutti insieme possiamo ribellarci alla mafia” e poi ha aggiunto “Spero di poter diventare magistrato e continuare a perseguire gli ideali di ricerca di verità e giustizia di mio nonno“.

Infine, Sonia Alfano ha ribadito il suo messaggio, riportando la sua testimonianza e cogliendo l’occasione di annunciare il ritorno di Cecilia Sala in Italia. “Cecilia – ha detto – aveva 12, 13 anni quando raggiungeva Barcellona Pozzo di Gotto in occasione del memoriale dedicato a papà e questa notizia di oggi per me non è un caso ed è la prima volta che rende questa giornata davvero bella“.

“Sopra al sangue di mio padre è possibile costruire qualcosa di positivo”: è questo il monito di Sonia Alfano, ribadito anche all’interno del suo libro “Zona d’ombra”.

Una figlia che ha trasformato il dolore personale in una straordinaria forza di cambiamento e impegno civile, Sonia è stata sin dal primo momento in prima linea nella battaglia per la verità sull’omicidio del padre, il suo impegno non si è fermato al piano personale. Sonia Alfano è stata eurodeputata dal 2009 al 2014, durante i quali ha ricoperto ruoli di grande rilievo, tra cui quello di presidente della Prima commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Grazie alla sua determinazione, ha portato la memoria di suo padre e il tema della lotta alla criminalità organizzata su una piattaforma europea, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete per contrastare le mafie. La sua voce è il simbolo di una battaglia che non appartiene solo alla sua famiglia, ma a tutti noi.

Il Convegno si è concluso sulle note di “Beautiful that way”, eseguita con fisarmonica da Vito Pio La Spada, allievo della Scuola di Musica Atmosfera Blu.