Barcellona ricorda i 32 anni dall’omicidio di Beppe Alfano: coinvolti gli studenti degli istituti superiori

Barcellona Pozzo di Gotto ricorda i 32 anni dall’omicidio di Beppe Alfano, consumato nella tarda serata dell’8 gennaio 1993 in via Marconi, a pochi passi dalla sua abitazione che si affaccia su quella che adesso si chiama Piazza Alfano.

Per ricordare questo triste anniversario l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione e con l’associazione Barcellona Live, ha predisposto un fitto programma di appuntamento durante la mattinata in cui saranno protagonisti gli studenti della scuole secondarie di secondo grado della città del Longano. Dopo la deposizione della corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda l’omicidio in via Marconi, alla presenza del prefetto Di Stasi, è prevista la piantumazione di un albero in piazza Alfano ed un convegno nell’auditorium La Rosa con una serie di importanti testimonianze. Ecco la locandina con i dettagli della mattinata.