Quattro atleti del Judo Club Pirri di Barcellona P.G. superano l’esame FIJLKAM per la cintura nera

Quattro atleti del Judo Club Pirri di Barcellona P. G., Carla Calabrò, Miriam Condipodero, Giuseppe Torre e Gabriele Miceli hanno raggiunto il traguardo del passaggio dalla cintura marrone a quella nera.

Per loro si tratta di simbolo di una vita dedicata al Judo, dopo oltre dieci anni di sacrifici, sudore e determinazione, con un percorso di crescita irto di ostacoli, tra duri allenamenti quotidiani, diete restrittive, infortuni che ti costringono a fermarti e che in un secondo trasformano il sogno quasi realizzato in grande frustrazione.

“Ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato di arrenderci – sottolineano i quattro atleti – di lasciare tutto ma, è stato in questi momenti di crisi che insieme abbiamo trovato la forza di rialzarci più forti, grazie anche al nostro Maestro Giuseppe Pirri. La resilienza è stata la chiave del nostro successo: abbiamo imparato a gestire la nostra alimentazione, a mantenere un allenamento costante e ad ascoltare il nostro corpo. Ogni sacrificio, ogni rinuncia, ogni dolore affrontato sul tatami ha contribuito a forgiare il nostro carattere. Judo non è solo abilità fisica, ma disciplina mentale e spirito di combattimento”.

“Ottenere la cintura nera davanti alla commissione FIJLKAM – continuano – non rappresenta solo il riconoscimento delle nostre capacità tecniche, ma è un tributo a noi stessi, alla nostra perseveranza, alla nostra dedizione, alle giornate in cui abbiamo sudato, alle lacrime versate, alle sfide superate. E poi…la cintura nera non segna la fine del nostro viaggio, ma piuttosto un nuovo inizio. Ora, il nostro obiettivo è quello di ispirare gli altri, di condividere le nostre esperienze e di dimostrare che, nonostante le avversità, ogni sogno è raggiungibile se lo vuoi veramente”.

Il grazie di Carla Calabrò, Miriam Condipodero, Giuseppe Torre e Gabriele Miceli è andato al maestro Giuseppe Pirri ed a Antonino Quattrocchi (Cintura nera I° Dan) che dopo aver superato brillantemente l’esame è ufficialmente insignito dalla commissione FIJLKAM della carica di Aspirante Allenatore di Judo.