Il Barcellona Basket 4.0 non riesce a scuotersi e perde contro il Basket School Messina (57-77): mercoledì 8 il recupero di Castanea

Il Barcellona Basket 4.0 resta nel tunnel della crisi in cui è entrata ormai dall’inizio della stagione e con appena sette gare da disputare (compresi il recupero con il Castanea di mercoledì 8 gennaio e quello con l’Antoniana del 16 gennaio) il rischio di non riuscire a rimettersi in piedi diventa concreto.

L’ennesima sconfitta al PalAlberti contro il Basket School Messina è figlia dello stesso cliché di altre partite perse nelle prime 16 gare di campionato: un approccio sbagliato alla gara, un passivo subito pesante e la difficoltà nel poter rientrare il partita. Il cambio di allenatore con l’arrivo di coach Stefano Cova non poteva essere la soluzioni a tutti i mali di un gruppo con evidenti carenze tecniche, esasperate dalle difficoltà nel gestire le diverse fasi della partita, con lo scoramento che attanaglia tutti dopo il primo break subito. La società non sta lesinando impegno e risorse per salvare la categoria, attraverso anche nuovi innesti, ma serve in cambio di atteggiamento della squadra in campo per raggiungere l’obiettivo. Sarà fondamentale la vittoria sul campo di Castanea nel recupero di mercoledì della gara sospesa per infiltrazioni d’acqua al PalaTracuzzi di Messina, ma soprattutto una continuità di risultati nelle altre sei gare in programma, la trasferta di Catanzaro, l’altro recupero con l’Antoniana, la gara interna con Matera, la trasferta di Marigliano, il derby infrasettimanale di Milazzo e l’ultima sfida della stagione regolare al PalAlberti contro il Rende.

Si passerà così alla fase ad orologio, con i play-in out a cui parteciperanno le ultime sei delle due conferenze meridionali e che porteranno in dote i punti conquistati negli scontri diretti tra le squadre dello stesso girone. Barcellona ad esempio avrà i punti delle vittorie contro Marigliano, Rende ed Antoniona, invischiate anche loro nella zona bassa della classifica.