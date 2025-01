“Scintille di gioco”, una giornata interamente dedicata ai bambini e alla solidarietà

Il gioco e la solidarietà saranno gli ingredienti principali di “Scintille di gioco”, evento organizzato dall’amministrazione comunale per i più piccoli domani, domenica 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania.

Il primo appuntamento sarà alle 11.30 sotto l’albero di Natale in piazza Duomo con la raccolta solidale “Dona un sorriso” a favore della Casa di Francesco, a cui saranno destinati i proventi della vendita del Calendario artistico di Barcellona Pozzo di Gotto. All’iniziativa possono partecipare tutti i cittadini non solo con l’acquisto del calendario, ma anche compiendo un piccolo gesto, il dono di giocattoli, indumenti, beni di prima necessità, al fine di dare il proprio contributo a sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Numerose anche le iniziative dell’associazione di commercianti con l’animazione in piazza tutta la mattina, i gonfiabili ed il trenino di Natale (dalle 10 alle 13). Nel pomeriggio l’appuntamento con Scintille di gioco presegue con il Body Painting alla Pescheria.