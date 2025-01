Il Barcellona Basket domani sfida il BS Messina ma è attivo sul mercato: definito il play Scortica, vicino all’arrivo dell’ala forte Zacchigna

La NextCasa Barcellona Basket, dopo aver definito la nuova guida tecnica con l’arrivo di coach Stefano Cova, lavora per rafforzare il roster giallorosso.

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità per l’arrivo del play italiano Giacomo Scortica, classe 1999 di 192 cm, proveniente dalla Scuola Basket Arezzo dove ha iniziato il campionato di Serie B Interregionale collezionando 16 presenze. Nel suo passato ci sono le esperienze a Campli, dove ha anche esordito in Serie B Nazionale, ma anche quelle a Teramo e con la maglia dell’Olimpia Mosciano in Serie C Silver. Dal 2020 al 2024 ha vestito la maglia della Nova Farnese Campli, aumentando negli anni sensibilmente la propria media punti arrivando nella scorsa stagione a quasi 21 punti di media in Serie C Unica.

Insieme al play Scortica, è imminente l’annuncio anche dell’ingaggio dell’ala forte Giorgio Zacchigna, classe 1998 di 202 cm, in uscita dalla formazione dell’Andria Bari, ai vertici della classifica nel girone G pugliese di serie B interregionale. Altra buona notizia è il rientro tra i giocatori disponibili anche dell’esterno Umberto Indelicato, che ha completato la fase di riabilitazione dopo l’infortunio che l’ha fermato nell’ultimo anno.

Domani pomeriggio la squadra affronta la prima gara del 2025 sul parquet amico del PalAlberti contro il Basket School Messina dell’ex coach Pippo Sidoti. Sarà la prima di 7 finali (considerato il recupero contro il Castanea) che i ragazzi barcellonesi dovranno disputare e possibilmente vincere per uscire dalla zona bassa della classifica e provare a centrare la salvezza attraverso i playout. Con un nuovo atteggiamento e l’inserimento di giocatori d’esperienza l’obiettivo è alla portata dei giallorossi, che potranno contare sempre sul pubblico più appassionato del girone meridionale della serie B interregionale.