Il Barcellona Basket 4.0 atteso da tante sfide nel 2025: intervista al segretario Andrea Sottile

Si è appena concluso un 2024 che ha regalato gioie e dolori agli appassionati di basket barcellonese, esaltati dall’ottima prima stagione in serie B interregionale, chiusa con una tranquilla salvezza e preoccupati per un avvio di stagione 2024-2025 non certo all’altezza delle aspettative.

Per fare il punto della situazione, ad otto giornate dalla fine della stagione regolare, che al momento vede Barcellona Basket all’ultimo posto in classifica, abbia raccolto le riflessioni del segretario Andrea Sottile, che ha fatto il punto anche sulle tensioni interne alla società con cui si è concluso il 2024. Come si ricorderà si sono infatti registrate le dimissioni del direttore sportivo Renzo Crisafulli, che continuerà a curare i rapporti con la Fip ed a rilanciare il settore giovanile dell’Orsa Barcellona, e quelle poi respinte dal presidente Massimo Romano sia del vice presidente Antonio Russo, sia del segretario Andrea Sottile. Confronti accessi che ha portato ad una ritrovata compattezza, attraverso la figura del responsabile dell’area tecnico Peppe Melone e dell’importante ruolo di mediazione del presidente Massimo Romano.

“Al di là di un finale anno turbolento, sotto tanti punti di vista, in primis societario, inutile nascondere il sole con un dito – afferma Sottile – vorrei rassicurare tutti i nostri affezionati tifosi, tutto l’ambiente cestistico barcellonese e tutti i nostri partner e sponsor che siamo assolutamente motivati e compatti a ripartire nel nuovo anno con un solo obiettivo in testa, preservare a tutti costi il patrimonio che rappresenta la serie B per la città di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo sforzo e la scelta di portare coach Cova alla guida della nostra squadra per la sua esperienza in categorie superiori, insieme ad ulteriori rinforzi sul mercato, siamo sicuri saranno l’arma in più per un 2025 soddisfacente e soprattutto da giocarci con il coltello tra i denti contro ogni avversario soprattutto nel nostro catino del Palalberti”.

Come sta vivendo la squadra questo momento di passaggio sotto la guida del nuovo allenatore?

Personalmente fin dal primo allenamento ho visto nei ragazzi un cambio di atteggiamento e mentalità dal ritorno in sede dopo le festività natalizie. Questa cosa mi fa ben sperare per la ripresa del campionato.

Si è chiuso un 2024 che nell’ultima fase è diventato più complicato da affrontare, tra tensioni in società e mancanza di risultati. Cosa ti aspetti dal 2025?

Assolutamente siamo consapevoli della difficoltà che dobbiamo affrontare e non stiamo qui a tirarci dietro alle nostre responsabilità di fronte alla città, alla tifoseria ed ai nostri partner che ci sostengono con grande forza. Non sono mancate vedute diverse e tensioni che hanno portato anche ad un cambio di linea societaria, dettata dai due vertici nelle figure del presidente Romano e nel Vicepresidente Russo. Al di là anche delle ultime turbolenze di questi giorni siamo assolutamente nel ripartire ancora più compatti e concentrati sul futuro per centrare il vero e proprio obiettivo comune che deve essere chiaro a tutti: difendere la serie B per Barcellona.

Come state programmando il futuro del progetto Barcellona Basket 4.0?

Credo si giusto ad oggi pensare che dobbiamo vivere alla giornata, ma il progetto resta comunque a medio lungo termine per garantire un futuro solido al basket barcellonese.

Dobbiamo aspettarci ancora qualche modifica nel roster a disposizione di coach Cova?

Assolutamente si e siamo attivi sul mercato. Coach Cova ha avanzato le sue richieste ed è stato molto chiaro con l’attuale gruppo. Tutti siamo sotto esame e quindi ci sarà la possibilità di ulteriori rinforzi. Ad oggi in prova aggregati alla squadra abbiamo un ragazzo di Campli nel ruolo di play che nella prima parte della stagione ha militato ad Arezzo, scorso anno capocannoniere nella serie c abruzzese. In più siamo alla ricerca di una pedina per completare il reparto. Siamo assolutamente attivi a 360 gradi per rendere ancora più che mai competitiva questa squadra, sottolineando sempre la totale fiducia nelle scelte di inizio stagione, che sono sicuro alla lunga dovranno darci ragione