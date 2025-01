Il Capodanno 2025 a Barcellona ha coinvolto migliaia di persone: il centro affollato fino a tarda notte

La notte di Capodanno 2025, organizzata a Barcellona Pozzo di Gotto dall’amministrazione comunale e da un gruppo di imprenditori del settore dell’intrattenimento, ha coinvolto migliaia di persone. Le strade sono stata affollate dalla mezzanotte in poi, fino all’alba, con la gente di tutte le età che ha assistito ai diversi momenti di intrattenimento previsti dal programma.

Dopo l’esibizione introduttiva del gruppo barcellonese Old Fire ed il brindisi di Capodanno, sul palco in piazza Duomo è salita Fiordaliso, che ha interpretato un medley di cover, prima di proporre il suo pezzo più famoso “Non voglio mica la luna”, interptetata prima da solista e poi con l’istrionico cabarettista Nino Lo Duca, insieme all’amico David. A seguito è seguito un momento per i più piccoli con le principesse Disney, per poi iniziare la discoteca sotto le stelle, con le musiche tipiche del Capodanno.

Contestualmente i giovani hanno animato le vie della movida, dalla zona dell’ex pescheria a piazza Libertà fino all’area della vecchia stazione. Soddisfazione sui social è stata espressa dal sindaco Pinuccio Calabrò e dall’assessore ai grandi eventi Angelita Pino.