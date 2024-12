Messina, sequestrati dalla Polizia “botti di capodanno” illegalmente detenuti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nella città di Messina, intensificati dal Questore di Messina Annino Gargano con l’approssimarsi delle festività di fine anno, agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato circa ottanta artifizi pirotecnici illegali privi di marchio CE e quindi non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza.

I controlli hanno interessato la zona del Viale Europa, dove i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato mirate perquisizioni dei locali insistenti nella zona interessata.

All’esito delle attività, presso un locale adibito alla vendita di articoli casalinghi, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 10 chili di materiale esplodente di vietata vendita, illegalmente detenuto.

Gli investigatori, pertanto, con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno sequestrato gli artifizi pirotecnici rinvenuti, subito affidati agli artificieri della Polizia di Stato poiché presentavano un rischio elevato per l’incolumità pubblica, e dunque deferito il detentore dei botti all’Autorità Giudiziaria per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.