Scontro paradossale tra sindacati sui presunti esuberi di infermieri all’ospedale Cutroni Zodda. La Fials: “Ci opporremo ai trasferimenti forzati”

Nei giorni scorsi è arrivato dai sindacati un attacco al Cutroni Zodda di Barcellona, con l’accusa di presunti sprechi ed esuberi di infermieri, sollevata dalla Cisl Messina attraverso una dichiarazione rilasciata alla Repubblica Palermo.

La segretaria provinciale della Cisl Fp Giovanna Bicchieri, per coprire la carenza di infermieri in un reparto di Messina Nord ha infatti sollecitato il trasferimento di alcuni paramedici proprio dal Cutroni Zodda, dove secondo le sue dichiarazione ci sarebbe un esubero ingiustificato di infermieri rispetto all’attività svolta nel presidio.

La Cgil Fp, con i segretari Fucile e Trino, ha sottolineato come diverse procedure di trasferimento da Barcellona avviate dall’Asp Messina sono state bloccate della sentenza di giudici civili che hanno dato ragione alle sigle sindacali che hanno presentato il ricorso contro tali provvedimenti. La Cgil ha inoltre ribadito l’importanza di garantire il personale infermieristico dove carente, attraverso nuove assunzioni e non certo con trasferimenti da un ospedale già in difficoltà come il Cutroni Zodda, su cui l’ASP Messina ha annunciato interventi di potenziamento in alcuni reparti.

Ancora più diretta è stato il sindacato Fials, con il segretario provinciale Domenico La Rocca ed il responsabile del presidio di Barcellona Aldo Lo Presti: “Per qualche sindacato – si legge in una nota – all’ospedale Cutroni Zodda ci sono “sprechi ed esuberi da trasferire”, per altri si sta innescando “guerra tra poveri”, altri ancora rimangono in silenzio… Per la FIALS nessun esubero, ma c’è una quantità di personale adeguato da prendere ad esempio. Ma quale guerra tra poveri o esuberi da trasferire, in verità è che nessuno, tranne la FIALS, prende coerentemente posizioni nette nel rispetto della legge e soprattutto degli Operatori della sanità (che devono e vogliono lavorare in condizioni ottimali ed essere gratificati anzichè aggrediti, non saltare i riposi, poter usufruire normalmente delle ferie e non essere continuamente spremuti). Laddove ci sono carenze si assuma nuovo personale per garantire ai cittadini servizi adeguati ed una ottima qualità assistenziale. Noi continueremo coerentemente a difendere il rispetto del principio, della legge e delle regole ed un miglior utilizzo dei soldi dei contribuenti che sono alla base del buon andamento e funzionamento della sanità e dei servizi pubblici”.

Tornando all’accusa di sprechi ed esuberi la Fials chiarisce la sua posizione: “Si puntano i riflettori sull’Ospedale di Barcellona definendolo vergognosamente un “Presidio di Clientele e di Sprechi”, ma non abbiamo mai assistito ad interventi da parte di organismi politici e sindacali in cui le realtà virtuose, che hanno prodotto risultati e qualità assistenziale vengano presi come esempio negativo da criminalizzare e forse annientare. Il Cutroni Zodda, quando a seguito della pandemia da coronavirus è stato convertito improvvisamente in Covid Hospital, ha richiesto agli operatori sanitari con urgenza, (a cui noi Fials, che non dimentichiamo, rivolgiamo un immenso ringraziamento), coraggio e sacrificio sia in termini di formazione sia in termini di carichi e turni di lavoro massacranti con enorme stress psicofisico e rischio per la propria salute. E nonostante ancora oggi, l’Ospedale Cutroni Zodda ed i cittadini continuano a pagare le conseguenze della conversione in Hospital Covid motivo per cui oggi stenta a ripartire a pieno regime, i risultati raggiunti nel post emergenza covid e fino ad oggi, dimostrano che molte unità operative come la Chirurgia, malattie Infettive (unico nell’area Tirrenica), Medicina Generale, Riabilitazione e la Pneumologia (da poco sospesa per mancanza di medici) hanno erogato ed erogano tutt’ora un numero elevato di prestazioni è la qualità dell’assistenza sanitaria erogata è alta. A nostro avviso questi sono dati inconfutabili che dovrebbero essere la norma in tutti i Presidi Ospedalieri, la qualità dell’assistenza ed il benessere lavorativo devono essere messi al primo posto e l’Ospedale di Barcellona deve ritornare ad essere un servizio pubblico di salute per tutti i cittadini.

E’ alquanto strano e paradossale invece che alcuni esponenti politici e sindacali possano aver dimenticato così in fretta. Quale altro interesse può condizionare al punto di cancellare il recente passato e sperare nella chiusura di un Ospedale? A vantaggio di chi e di cosa? Così come è altrettanto sbalorditivo l’incoerente intervento di qualche “combattivo” addetto ai lavori che da un lato, afferma di aver in passato lamentato piante organiche carenti nella loro previsione e di aver rivendicato un aumento di personale e dall’altro lato laddove invece oggi vi è un “numero adeguato” di sanitari né denuncia l’eccedenza ed il poco lavoro con la possibilità che alcuni sanitari vengano trasferiti d’ufficio all’Ospedale Papardo di Messina? Noi FIALS non abbiamo esatta contezza sul numero di infermieri ed Operatori Socio sanitari in servizio presso il Cutroni Zodda di Barcellona ma sappiamo per certo che la sua dotazione organica, dovrebbe essere da esempio positivo da copiare anche in altri Presidi, essendo numericamente adeguata a mantenere standard di assistenza sanitaria di qualità ed anche a colmare le varie assenze a vario titolo. Le attuali piante organiche di tutti i Presidi Ospedalieri non rispettano gli standard nazionali previsti sul numero di operatori, per cui l’assenza improvvisa di qualche una unità di personale crea immediatamente disagi alla continuità assistenziale. Per questo noi del sindacato FIALS abbiamo sempre rivendicato l’aumento del numero di personale nelle dotazioni organiche e laddove vi sono carenze per assenze a vario titolo procedere, come legge prevede, con assunzioni temporanee e non certamente spremendo sempre il solito personale in servizio. Rispetto alle presunte carenze presso il S.P.D.C. del Papardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla CISL, la pianta organica non presenterebbe carenze di organico ma assenze a vario titolo ed una unità sarebbe assegnata impropriamente a mansioni diverse e per questo stiamo inoltrando una richiesta di accesso agli atti amministrativi per avere maggiore contezza della questione che molto probabilmente è da ricondurre a carenze organizzative e gestionali.. motivo per cui FIALS ci opporremo in tutte le sedi per impedire illegittimi trasferimenti forzati e molto disagevoli di sanitari da altri presidi senza che prima vengano attuati i necessari ed opportuni provvedimenti e soprattutto senza il rispetto delle leggi”.