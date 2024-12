Barcellona, inaugurata la sede della Domi Pro Dance nei locali di Largo Longo in via Statale Sant’Antonino

E’ stata inaugurata in Largo Longo la nuova sede della Domi Pro Dance, una realtà affermata nel panorama della danza.

L’apertura della sede negli storici locali risalenti a circa 250 anni fa segna non solo un traguardo per l’istituzione, ma anche un significativo passo per la valorizzazione del patrimonio culturale della città.

I locali, un tempo fulcro di attività commerciali e sociali, sono stati sottoposti a un attento restauro da parte della ditta Muscarà, sotto l’attenta guida dell’ingegnere Felice Gambadauro, che ha saputo preservare il fascino dell’epoca, integrando al contempo le moderne esigenze di spazio per la danza. Durante la cerimonia di inaugurazione, il direttore artistico della Domi Pro Dance Dominga Procopio ha espresso la sua gioia per questo nuovo capitolo, sottolineando come la scelta di questi storici spazi non sia casuale, ma rappresenti un legame profondo con la tradizione e la comunità.

La Domi Pro Dance, conosciuta per la sua partecipazione attiva agli eventi barcellonesi, tra cui il carnevale, offre una vasta gamma di corsi con un team di professionisti anche con esperienze internazionali, pronti a guidare gli allievi in un percorso di crescita artistica e personale.

L’apertura della nuova sede ha attirato l’attenzione di molti cittadini, artisti e appassionati di danza, che hanno partecipato all’evento creando un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva.

“Questa nuova sede non è solo un luogo per la danza, ma un centro di aggregazione e crescita per tutti noi”. Con l’apertura della nuova sede, la Domi Pro Dance si prepara a diventare un punto di riferimento non solo per gli amanti della danza, ma anche per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a quest’arte, contribuendo a un futuro luminoso per la cultura della danza.

