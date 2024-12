E’ arrivato dalla giunta Schifani il via libera ai fondi per riqualificare anche l’area industriale di Giammoro e Milazzo.

In particolare 6 milioni e 95 mila euro saranno utilizzati per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle diramazioni A, B, C, D, E dell’asse viario principale dell’area industriale di Milazzo-Giammoro e della via dei Laterizi nei Comuni di Monforte San Giorgio, Torregrotta e Valdina.

“Accolgo con grande soddisfazione il provvedimento – afferma l’on. Pino Galluzzo -che tramite un intervento sul sistema stradale dell’area di Milazzo-Giammoro avrà ricadute positive sull’efficienza dei servizi alle imprese”.

La Giunta regionale ha definito il pacchetto di interventi da 100 milioni di euro per la riqualificazione delle infrastrutture negli agglomerati industriali siciliani varato su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, con fondi della programmazione Fsc 21/27.

“Sono convinto – aggiunge Galluzzo-dell’importanza fondamentale rivestita da questo settore nell’economia siciliana. Non è un caso, infatti, che il governo Schifani stia intervenendo concretamente per valorizzarlo e potenziarlo”.