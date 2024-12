Operazione E-Fhishing: guardia costiera a tutela della pesca

L’obiettivo dell’operazione E-Fhishing è stato quello di bloccare le pratiche illecite di pesca in mari e fiumi, volendo garantire la tutela e la qualità dei prodotti ittici nonché una leale concorrenza. I reati di questo stampo vengono oggi portati avanti grazie anche al digitale. Tutto questo per garantire che sulla tavola degli italiani arrivino prodotti di qualità, e che i nostri mari rimangano in salute, così come i suoi abitanti.

Ad oggi sono stati effettuati più di 500 controlli per un ammontare di 15.000 € di sanzioni amministrative ed il sequestro di circa 170 kg di prodotto ittico.

L’operazione è stata avviata dalla Direzione Marittima di Catania e si inserisce nel Piano Operativo Annuale 2024, ed è coordinato a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.