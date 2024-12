Regalo di Natale per gli appassionati di basket barcellonese: Stefano Cova è il nuovo allenatore

La NextCasa Barcellona Basket 4.0, nel giorno di Narale, ha riservato un regalo per gli appassionati giallorossi. È stato infatti annunciato l’incarico di capo allenatore della prima squadra a coach Stefano Cova.

Cova, originario di Vigevano nel 1989, ha iniziato la carriera da giocatore di basket come playmaker con la canotta di Voghera, dove ha conquistato la promozione in Serie B d’Eccellenza. In seguito ha iniziato ad allenare le giovanili della Pallacanestro Stradella, per poi diventare capo allenatore della prima squadra. Nel 2019 è stato scelto come assistente allenatore dell’Omnia Pavia in Serie B, incarico che ha ricoperto fino al 2021. La stagione successiva ritorna a Voghera come capo allenatore della Serie C Silver e contestualmente allena le formazioni giovanili del Derthona Basket. Con la formazione Under 17 Eccellenza centra la prima storica qualificazione del club a una finale nazionale. Nella stagione successiva è capo allenatore del Pescara Basket in Serie B. Nella scorsa stagione viene ingaggiato da Casale Monferrato come primo assistente allenatore in Serie A2, incarico che ha ricoperto fino al mese di marzo, quando è diventato capo allenatore della squadra piemontese fino al termine della stagione scorsa.