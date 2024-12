Terme Vigliatore, approvato dal Consiglio comunale il dissesto economico dell’ente

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha approvato la delibera di dissesto economico dell’ente.

La decisione scontata di avviare la procedura di dissesto finanziario dell’ente è arrivata al termine di una seduta iniziata con un confronto serrato, ma senza eccessi da parte dei consiglieri di maggioranza ed opposizione, ma che si accesa soprattutto con l’intervento del sindaco Bartolo Cipriano. Il primo cittadino, nel motivare il necessario ricorso al default del Comune, ha cercato di spostare le sue eventuali responsabilità da amministratore dell’ente su tutti coloro che, insieme a lui, hanno rivestito un ruolo all’interno delle giunte comunali degli ultimi 30 anni. Una posizione che ha acceso il confronto con le opposizioni, non solo con il gruppo Ora per Terme Vigliatore, ma soprattutto con l’ex vice presidente del consiglio Chiara Crisafulli, che dall’estate scorso ha lasciato l’amministrazione per divergenze di posizione rispetto all’attività amministrativa dell’ente. In pratica la Crisafulli aveva sollecitato da tempo il ricorso al dissesto, davanti ad una situazione economica difficilmente sanabili, soprattutto dopo la difficoltà nel rispettare i parametri del piano di riequilibrio, a causa di un serie di pignoramenti nei confronti del Comune avanzate da due creditori. A peggiorare la situazione c’è stato anche il blocco del fondo di rotazione e la difficoltà nell’accesso al mutuo della cassa depositi e prestiti, per coprire il buco nel bilancio comunale.

Il provvedimento è stato poi votato dai sette consiglieri di maggioranza e dalla consigliera Crisafulli, con l’astensione dei rappresentanti dell’opposizione.