Barcellona, saranno assegnati in concessione a pagamento tre spazi commerciali dell’ex Stazione ferroviaria

L’amministrazione Calabrò ha predisposto il bando per l’assegnazione in concessione d’uso con destinazione commerciale e pagamento di canone di tre immobili dell’ex Stazione Ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si procederà all’assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica con offerte segrete in aumento o almeno di valore pari al prezzo posto a base d’asta e con l’aggiudicazione al miglior offerente. Il canone di locazione annuo è fissato con i seguenti importi distinti, per ciascuna unità:

locale n. 3 € 3.180,02

locale n. 4 € 3.232,45

locale n. 5 € 3.247,57

I canoni sono stati individuati in relazione ai valori di locazione desunti dall’Osservatorio Immobiliare in vigore per le unità immobiliari presenti sul territorio con riferimento all’ubicazione ed alla loro destinazione. L’avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e sul sito ufficiale martedì 24 dicembre 2024 e le offerte dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2025.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alle Attività Produttive Salvatore Coppolino sottolineano l’importanza dell’opportunità di crescita per il tessuto imprenditoriale e commerciale del territorio anche come strumento di promozione della città.