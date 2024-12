Potenziata l’Oncologia medica a Barcellona, ma per l’apertura del pronto soccorso la strada è tutta in salita

E’ stata inaugurata l’unità operativa semplice di Oncologia Medica dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

Il reparto di oncologia di Barcellona garantirà un’assistenza personalizzata e multidisciplinare, supportando i pazienti e le loro famiglie in ogni fase del percorso terapeutico. La nuova unità, affidata a tre dirigenti medici, specializzati nel cure dei tumori, sarà in grado di ospitare 8 postazioni dedicate ai pazienti oncologici in trattamento chemioterapico, utilizzando poltrone confortevoli per le sedute. A partire da gennaio 2025, l’Unità garantirà la somministrazione di chemioterapie endovena, inizialmente limitate a trattamenti di breve durata, con un successivo ampliamento dell’offerta per includere l’intera gamma di trattamenti disponibili presso l’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, a cui è collegata.

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il Dirigente Generale del dipartimento di pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla salute Salvatore Iacolino. Insieme al deputato regionale Pino Galluzzo, al sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, al presidente del consiglio Angelo Paride Pino ed al direttore generale dell’Asp Messina Giuseppe Cuccì. Ecco le loro dichiarazioni.