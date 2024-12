Natale è solidarietà: la Polizia di Stato in visita all’Istituto FMA

Il Commissariato di Polizia di Barcellona P.G. in visita all’Istituto FMA ha portato viveri, giochi e “la macchina della polizia”

Un momento originale di solidarietà e condivisione è stato quello che lo scorso 18 dicembre ha avuto luogo presso l’Istituto FMA di Barcellona Pozzo di Gotto, dove i bambini di Suor Marilena Mercurio hanno accolto la Polizia.

Il Commissario Capo Benito Bisagni, accompagnato dal personale del Commissariato, ha scelto l’Oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice per portare in dono numerose ceste di vivere, qualche pallone da donare e un’ora insieme ai più piccoli. Nel momento di condivisione, oltre a rispondere alle innumerevoli curiosità dei piccoli, gli agenti hanno avuto modo di mostra la “macchina della polizia” e le sue mille funzioni, permettere loro di salirci per un attimo e sentirsi poliziotti.

“Siamo molto felici di accogliere iniziative del genere – ha commentato Suor Marilena Mercurio – per un duplice motivo: oltre ad accogliere i doni, siamo felici di ricevere valore, di essere riconosciuti. Sono segnali che ci consentono di mostrare esempi da seguire e che ci danno fiducia nel prossimo. La solidarietà nel periodo natalizio è più tangibile e per occasioni del genere non possiamo che ringraziare di cuore, in questo caso, tutto il Commissariato e i vertici delle Forze dell’Ordine per aver pensato a noi”.

L’incontro ha molto divertito i bambini che frequentano l’Oratorio ed è stata l’occasione per avvicinare i bambini alle Forze dell’Ordine.