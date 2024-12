Falcone piange la morte di Milena Paratore: fatale l’incidente stradale a Messina sulla A20

E’ un sabato triste non solo per Furnari (leggi l’articolo), ma anche per Falcone, che piange la morte prematura di Milena Paratore, deceduta dopo un incidente stradale verificatosi ieri notte sull’autostrada A20 tra gli svincoli di Boccetta e Giostra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22, all’altezza del Torrente Trapani, e secondo una prima ricostruzione la Fiat Panda, su viaggiava la donna di 40 anni, insieme ad altre due persone, complice l’asfalto bagnato, è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa sul un terrapieno accanto al guardrail. Per Milena non c’è stato nulla da fare, mentre hanno subito solo alcune contusione agli altri due occupanti della macchina.

La notizia ha sconvolto la comunità di Falcone, conoscendo anche il dramma della ragazza, che all’inizio di dicembre aveva subito il lutto della perdita della madre.