Barcellona, vigile urbano aggredito da un uomo per una multa

Un vigile urbano è stato aggredito in tarda mattinata nei pressi del distributore di benzina di via Papa Giovanni XXIII all’uscita di Barcellona. Il vigile, libero dal servizio, è stato preso a calci e pugni da un uomo, che lo ha afferrato anche per il collo. Alla base dell’aggressione ci sarebbero motivi legati all’esercizio della professione da parte dell’agente della polizia municipale, probabilmente una multa elevata durante un’attività di controllo sul territorio.

Sembra che l’aggressore in precedenza fosse stato denunciato per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Barcellona in collaborazione con la polizia municipale. Il vigile ha riportato ferite ed ecchimosi guaribili in dieci giorni.