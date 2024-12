Il carcere di Barcellona celebra il Natale: gli alunni dell’E. Fermi festeggiano assieme a noi

Gli alunni della sezione carceraria dell’ITET “E. Fermi” di Barcellona hanno potuto festeggiare il Natale, potendo ritrovare l’atmosfera natalizia anche lontano dalle loro famiglie. È stata un’occasione in cui si è potuto respirare un’atmosfera gioiosa, in presenza anche del Direttore della Casa Circondariale, Dott.ssa Romina Taiani, e del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonietta Amoroso.

I professori, hanno condiviso canti a racconti con gli alunni alternandosi alle esibizioni donate a titolo totalmente gratuito da Sebastiano Pietrini e Santino Scordino, hanno poi letto i pensieri, le riflessioni, e i ricordi che gli alunni hanno voluto condividere in quel momento. Sono riemerse quelle emozioni che spesso in un carcere tendono ad essere soppresse. Questo muro è stato per qualche ora infranto per liberarsi tra balli e canti, che hanno avvicinato a quel sempre meno lontano sentimento di redenzione.