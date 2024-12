Barcellona Basket, bocciato il ricorso: tutta da rifare la gara con il Castanea. Superate le tensioni in seno alla dirigenza giallorossa

La Corte Sportiva di Appello della Fip Campania ha rigettato il reclamo presentato dal Barcellona Basket contro le decisione di ripetere ed azzerare il punteggio della gara sospesa il 30 novembre scorso sul campo del Castanea per le infiltrazioni d’acqua sul parquet messinese, quando il punteggio vedeva in vantaggio i barcellonese 59-65 a 7′ dalla fine.

I giudici tra le motivazione di questa decisione adducono un problema di creare “pericolosi precedenti” determinatisi a seguito della sospensione della gara per ipotesi simili e riscontra l’impossibilità di riprendere la gara per la mancanza di alcuni elementi ritenuti necessari come l’indicazione della posizione della freccia del possesso alternato, che non può evincersi dal

referto elettronico. La sentenza riporta che l’arbitro nel suo referto abbia scritto come “tra le società non venne raggiunto alcun accordo, né verbale né a maggior ragione scritto, in ordine alla ripresa della gara sospesa su altro campo di gioco reperito e messo a disposizione dalla società ospitante“. Facendo così riferimento al comma 6 dell’art. 26 del regolamento esecutivo gare (“La gara non disputata o non proseguita per il mancato accordo fra le Società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo”), i giudici d’Appello hanno disposto la ripetizione della gara ripartendo dall’inizio e con il punteggio di 0-0. L’incontro sarà ripetuto con accordo tra le due società con un ulteriore impegno infrasettimanale.

La notizia arriva nella settimana in cui la gara tra Antoniana Napoli e Barcellona Basket è stato rinviata per l’indisponibilità di un impianto in terra campana, permettendo cosi alla squadra e alla dirigenza giallorossa di riordinare le idee e frenare le polemiche innescate dalle dimissioni prima presentata e poi respinte dalla società del vice presidente Antonio Russo e del segretario Andrea Sottile. Un incontro con il presidente Massimo Romano ha fatto rientrare la decisione, ribadendo l’unità d’intenti all’interno del gruppo dirigente di garantire la permanenza della squadra giallorossa in serie B interregionale. Sarebbero stati ribaditi anche i ruoli all’interno della compagine societaria dopo le dimissioni del direttore sportivo Renzo Crisafulli, che continuerà a curare i rapporti con la Federazione, con l’area tecnica affidata alle attenzioni dell’unico responsabile Peppe Melone, d’intesa con il presidente Romano, con il vice presidente Russo e con il segretario Sottile.

Nei prossimi giorni sarà annunciato anche il nome del nuovo allenatore, che guidare l’attuale staff tecnico composta al momento dai coach Peppe Costantino e Peppe Pirri.