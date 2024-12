Terme Vigliatore, il 24 dicembre sarà discussa in consiglio la delibera sul dissesto del Comune

E’ stato convocato per il prossimo 24 dicembre, alle ore 9.30, in consiglio comunale di Terme Vigliatore, che tra i punti all’ordine del giorno disputerà anche l’avvio della procedura di dissesto finanziario del Comune.

Nell’ordine del giorno, firmato dalla presidente Emanuela Ferrara, sono inseriti diversi punti, tra cui proprio la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs 267/2000. Ecco l’ordine del giorno completo:

Lettura ed approvazione verbali seduta del 23/11/2024, nn. 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32. Istituzione di tipologia di entrata a destinazione vincolata e correlativo programma di spesa –

variazione al bilancio 2024/2026; Ricognizione Periodica Delle Partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016, N.

175: Approvazione Alla Data Del 31.12.2023. Dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del

D. Lgs 267/2000. Deliberazione di C.C. n. 27 del 23/11/2024 – Convalida. Nomina Revisori dei Conti del Comune di Terme Vigliatore per il Triennio 2025/2027. Imposta municipale propria – Approvazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2025.

La notizia dell’avvio della procedura di dissesto finanziario dell’ente comunale era già stata chiara dopo la nota con cui i Revisori dei Conti aveva espresso la loro posizione rispetto alle difficoltà del Comune a coprire alcuni debiti pregressi, per importi a sei zeri, su cui i creditori non avevano accettato la proposta di transazione avanzata dagli uffici comunale, richiedendo il pignoramento delle somme. Si annuncia un confronto acceso in aula tra maggioranza ed opposizione su un tema che ha acceso il confronto politico negli ultimi mesi a Terme Vigliatore.