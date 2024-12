Rinvenuti e sequestrati droga, armi e munizioni, Arrestati due messinesi

Proseguono i controlli disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, in vista delle festività natalizie. Dopo gli arresti dei giorni scorsi per detenzione di armi e droga nel rione Mangialupi, gli agenti della Polizia di Stato hanno intensificato le operazioni nel quartiere Camaro San Luigi, un’area ad alta densità criminale. L’attenzione si è concentrata su soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Durante una serie di perquisizioni domiciliari, i poliziotti della Squadra Mobile monitorando, in particolare, l’abitazione di un noto pregiudicato messinese, trentenne, hanno scoperto un fucile automatico calibro 20 con la canna mozzata, nascosto all’interno di un pluviale in una parte del tetto di un’abitazione. Oltre all’arma, sono stati trovati ingenti quantitativi di cocaina e crack, occultati all’interno di un incavo di una porta zanzariera, apparentemente pronti per essere distribuiti nel mercato locale. È stato inoltre rinvenuto munizionamento di vario calibro.

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno acquisito ulteriori elementi, identificando un altro soggetto che si trovava all’interno dell’appartamento, verosimilmente complice nelle attività illecite di spaccio.

L’attività investigativa, svolta con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Messina, ha portato al sequestro del materiale rinvenuto, che è stato inviato al Gabinetto di Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici. Entrambi i soggetti coinvolti sono stati arrestati in flagranza di reato e associati presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

In questa fase preliminare delle indagini, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a prova contraria, e il processo si svolgerà in contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale, con la possibilità che si concluda con l’assoluzione qualora non emerga prova di responsabilità.