Raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose organizzata dalle società di pallavolo

In occasione della festa natalizia che si terrà il 23 dicembre, Play Volley Barcellona e Pol. Barcellona 95, in collaborazione con l’Associazione “Il Pane Quotidiano”, promuovono una raccolta di generi alimentari destinate alle famiglie bisognose e alla Casa di Francesco.

A partire da oggi, tutti i cittadini sono invitati a portare presso l’Aia Scarpaci generi alimentari non deperibili come ad esempio: alimenti per l’infanzia come omogeneizzati, pasta, tonno in scatola, salsa, olio, carne in scatola, verdure e legumi in scatola.