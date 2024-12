Recensione del primo libro del Dott. Benedetto Genovesi: La cura psicoanalitica – In un intreccio interdisciplinare tra fisica quantistica, filosofia e neuroscienze

Il libro La cura psicoanalitica – In un intreccio interdisciplinare tra fisica quantistica, filosofia e neuroscienze, del Dott. Benedetto Genovesi, psichiatra e psicoanalista, si apre con una scena evocativa: è la notte di Natale, e Genovesi passeggia lungo la riva del mare con i suoi cani. Sotto un cielo stellato e con una luna che illumina le onde, ripensa alla sorella scomparsa tragicamente, a soli quattordici anni, proprio la Vigilia di Natale, più di trent’anni fa.

In questo momento di riflessione, l’autore ‘rivede’ la sorella in una stella cadente, e si sofferma a pensare alla natura delle relazioni umane e a quanto la scelta della propria professione sia stata influenzata dal trauma della perdita della sorella Giovanna, a cui dedica il libro. Il tema centrale delle sue riflessioni è il concetto di relazione, ritenuta fondamentale per la nascita e la corretta strutturazione del Sé.

Il Dott. Genovesi parte dal presupposto che il mondo stesso sia composto da relazioni e che ogni cosa, ogni essere, nasca e si sviluppi nell’interazione con un altro. La fisica quantistica, infatti, ci insegna che un oggetto esiste solo in relazione con un altro oggetto, un principio che si riflette anche nella psicoanalisi post-freudiana. Secondo Genovesi, il Soggetto nasce dall’interazione con l’Oggetto (l’Altro).

Un altro aspetto che approfondisce è la caratteristica che i mammiferi, a differenza di altre specie, necessitano di una prolungata dipendenza dalle cure del caregiver per sopravvivere. Questo evidenzia un allontanamento dalla tradizionale teoria freudiana, che enfatizzava l’aspetto intra-psichico, a favore di una teoria inter-personale.

All’interno di questo contesto teorico, il Dott. Genovesi cita Melanie Klein (appartenente al filone dei post-freudiani) la quale attraverso le teorie delle relazioni oggettuali sottolinea quanto l’introiezione dell’Oggetto buono, in particolare della madre, intesa come figura amorevole e attenta a comprendere i bisogni sia biologici che affettivo-relazionali del bambino, si trovi alla base della capacità di amare.

Un altro elemento considerato è lo sguardo: svolge un ruolo fondamentale nelle prime relazioni tra madre e figlio; permette di costruire un Sé forte e coeso.

Quando il legame affettivo-relazionale della madre viene meno, allora il Sé non riuscirà a strutturarsi correttamente, diventando vulnerabile alla frammentazione e alla dissociazione. In condizioni patologiche, questa mancanza affettiva può portare alla psicosi, una perdita del rapporto con la realtà.

Scopo dell’uomo è quello di sopravvivere; in situazioni di carenza affettiva o rifiuto da parte del caregiver, il soggetto ricorre a meccanismi difensivi primitivi (tipici, appunto, dei bambini e degli psicotici), necessari per sfuggire all’angoscia di frammentazione. Il soggetto, non avendo acquisito durante l’infanzia la capacità di distinguere il Sé dal Non-Sé, si rifugia nella “fantasia dissociativa”, dove il confine tra realtà interna ed esterna scompare.

L’autore sottolinea infine come la nostra natura sia intrinsecamente bio-psico-sociale, e ribadisce l’impossibilità di salvarsi da soli. La cura psicoanalitica, metaforicamente rappresentata da Genovesi come un oceano, dove sia l’analista che l’analizzando si trovano a nuotare insieme, cercando di trovare degli “isolotti” dove trarre sollievo. Il percorso analitico, infatti, è un cammino di cura che si fonda sulla relazione, e l’analista ha il compito di “condurre la nuotata”, creando un vortice d’acqua che ispiri e guidi il paziente.