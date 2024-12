Santa Lucia del Mela, giovedì 19 l’intitolazione del palazzetto dello sport a Paolo Rossi: presenti la moglie Federica ed Antonio Cabrini

Sarà inaugurato giovedì 19 dicembre 2024, alle 17:00, un murale dedicato al compianto campione del mondo 1982 Paolo Rossi e contestualmente gli sarà intitolato il palazzetto dello sport di Santa Lucia del Mela.

Si tratta del primo evento in Sicilia che attribuisce un riconoscimento alla qualità tecnica ed umane di un campione dello sport, che ha fatto gioire gli italiano amanti del calcio nella magica estate del 1982, quando l’Italia divenne campione del mondo superando squadre ritenute imbattibili come l’Argentina di Maradona, il Brasile di Falcao e la Germania di Rummenigge. Per l’occasione saranno presenti Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e Presidente Nazionale Italiana di Calcio Femminile, e il campione del mondo Antonio Cabrini. Dopo l’inaugurazione del murale, realizzato dall’artista Andrea Sposari, presso la Sala “Santa Maria dell’Arco” si terrà una conferenza con gli ospiti sulla storia di Paolo Rossi.