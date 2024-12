Riaperto al transito il ponte Termini sul torrente Patrì. L’ass. reg. Alessandro Aricò: “Opere importanti in attesa del ponte sullo Stretto”

Con una partecipata cerimonia da parte delle istituzioni regionali, ma anche dai cittadini del comprensorio, è stato riaperto al traffico il ponte Termine sul torrente Patrì.

L’opera è stata realizzato dall’Anas in un anno e mezzo con una programmazione iniziata nel 2022, dopo una serie di rinvii precedenti legati alla difficoltà nel recuperare le somme necessarie per la sua realizzazione. La ristrutturazione del manufatto ha preservato l’antico stile, ma attraverso interventi mirati lo ha reso antisismico e con una carreggiata allargata per consentire il transito di due automezzi senza alcuna difficoltà.

All’inaugurazione, organizzato dall’Anas, erano presenti, oltre ai tecnici dell’Anas ed alle maestranze che hanno eseguito l’intervento, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il deputato regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo, il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano e l’assessore di Barcellona Roberto Molino che ha rappresentato la città del Longano al posto del sindaco Pinuccio Calabrò, fuori sede per impegni professionali. Erano presenti anche i sindaci di alcuni comuni del comprensorio, come Felice Germanò di Furnari, Gino Bertolami di Novara di Sicilia, Eugenio Aliberti di Rodì Milici, insieme all’assessore di Castroreale Andrea Triolo.

Ecco alcune dichiarazioni raccolte a margine della cerimonia.

Riproponiamo la diretta degli interventi sul palco montato per l’occasione dall’Anas