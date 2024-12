Barcellona, i dottori commercialisti ed esperti contabili costituiscono la sezione del sindacato di categoria ADC

Nasce anche Barcellona Pozzo di Gotto la sezione territoriale dell’ ADC – Associazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sindacato nazionale di categoria.

Il primo consiglio direttivo si è riunito nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona PG, con il coordinamento del presidente Franco Fazio di Terme Vigliatore e della vice presidente Elisa Servili di Milazzo. L’associazione si dichiara apartitica ed apolitica ed ha natura prevalentemente sindacale e di rappresentanza della categoria professionale degli iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili nella circoscrizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale, amministrativo e previdenziale che interessino la categoria professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, proponendosi anche per la risoluzione di problemi o di temi oggetto dell’attività svolta dagli iscritti.

“Tra gli iscritti – si legge in una nota – ci sono colleghi di provata esperienza professionale e di categoria, che hanno ricoperto e che ricoprono ruoli direttivi importanti nelle istituzioni della categoria non solo a livello locale. C’è molto entusiasmo e voglia di fare e di spendersi con passione per i colleghi e per la categoria, si prevede che a breve sarà organizzata un’intensa attività di informazione e formazione a favore di tutti i colleghi e non solo degli iscritti che al momento sono già una ventina”.