Taekwondo, Clio Sottile conquista la medaglia d’argento al Grand Prix Finale di Bucarest

Clio Sottile conquista l’argento al GRAND PRIX FINAL di Bucarest, piazzandosi al secondo posto sulle 16 atlete più forti d’Europa della sua categoria Cadetti.

Il Grand Prix Final, la cui prima edizione, per le classi juniores e cadetti, quest’anno si è svolta nella capitale romena dal 12 al 15 dicembre, è una competizione esclusivamente ad invito, alla quale vengono invitati a partecipare soltanto gli atleti vincitori di determinati tornei internazionali e coloro che si qualificano nei primi posti del ranking europeo.

La Tiger’s Den dei Maestri Giuseppe e Fabio Sottile a questa edizione ha avuto ben tre atleti invitati. Oltre a Clio Sottile che si è qualificata come quarta del ranking europeo nella categoria cadette 55 kg, sono stati invitati anche Antonino Perroni, qualificatosi come n.9 del ranking nella categoria cadetti 33 kg, ed Elena Fazio, qualificatasi come dodicesima nella categoria cadette 47 kg.

Straordinaria la prestazione della giovanissima studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, che al primo turno ha travolto la kosovara Alina Azemi, ai quarti la bravissima italiana Sofia Casagrande, in semifinale l’insidiosissima greca Melina Papagiannaki (che aveva a sua volta eliminato la prima del ranking, la tedesca Laura Rucinski), battuta con relativa facilità per 2 round a zero (12 – 0; 13 – 9), ed arrendendosi di misura in finale contro la forte ucraina Kateryna Bohatyrova.

Purtroppo non è andata bene agli altri due atleti barcellonesi in gara. Nino Perroni, reduce, come Clio, dai Campionati Europei con la nazionale italiana, nonostante febbricitante ha sfoderato una bellissima prestazione che lo ha portato ad un soffio dalla semifinale: l’incontro è finito al terzo round sul risultato di parità (14 – 14) ma viene assegnato al suo avversario perché aveva un calcio in più al viso. Nulla da fare neanche per Elena Fazio autrice di una prestazione non all’altezza delle aspettative.

L’entusiasmo dei maestri Giuseppe e Fabio Sottile: “Avere ben 3 atleti nella classifica dei 16 atleti più forti d’Europa nelle categorie cadetti e juniores è un risultato straordinario. Una vittoria già esserci in pratica. Un traguardo eccezionale se si considera che vi erano soltanto 6 atleti siciliani invitati e tre erano per l’appunto nostri. Quanto a Clio, dopo il bronzo agli Europei, con questo risultato si conferma tra le più forti atlete d’Europa nella sua categoria. Non diciamo assolutamente un’eresia asserendo inoltre che, con un pizzico di convinzione in più, avrebbe potuto portare a casa la vittoria anche contro la bravissima ucraina.”