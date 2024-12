Sarà riaperto domani il transito sul ponte Termini dopo i lavori di consolidamento

E’ in programma nella tarda mattinata di domani martedì 17 dicembre la riapertura del Ponte Termini sul torrente Patrì. Si chiude così l’intervento di consolidamento della struttura iniziata nel 2023 e conclusa in meno di due anni.

L’Anas, che ha gestito l’appalto, ha completato le ultime rifiniture e domani ha programmato la consegna dell’opera fondamentale nei collegamenti tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Gli ultimi sopralluogo sono stati effettuati alla fine della scorsa settimana, anche dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò insieme al rup dell’Anas ingegner Fabio Sgarrella, al direttore dei lavori ingegner Salvatore Condurso e agli ispettori di cantiere.

“Si tratta di un ponte totalmente all’avanguardia – ha dichiarato il sindaco Calabrò – per una struttura in acciaio, compresi i pilastri. La carreggiata è stata notevolmente ampliata passando da 5 a 7 metri ed inoltre sono stati eseguiti tutti gli interventi di adeguamento sismico. Possiamo senza dubbio definire il ponte un’opera che garantisce massima sicurezza, concepita in modo moderno, solida, altamente resistente”.