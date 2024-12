Il dramma “(P)resa di Coscienza” coinvolge la platea del teatro Vittorio Currò di Barcellona

Il dramma “(P)resa di Coscienza” ha raggiunto il suo obiettivo, quello di coinvolgere il pubblico del teatro Vittorio Currò dell’oratorio salesiano, con l’applaudita performance di attori non professionisti, come gli studenti di Barcellona nell’ambito di un progetto didattico di promozione della legalità.

Il testo scelto il laboratorio teatrale, affidato alla guida di Raffaella Campo, Giuseppe Pollicina e Nino Trapani, era quello ideato e proposto nel 2010 dai componenti del Movimento Città Aperta, in cui si raccontano alcune vicende di mafia tragicamente legate al territorio di Barcellona. Sono state rievocate le storie più conosciute di Beppe Alfano, Graziella Campagna e Attilio Manca, ma anche quelle meno note del prof. Adolfo Parmaliana, suicida per l’amarezza di non essere creduto dalla magistratura nelle sue denunce, e del giovane Antonino Sboto, che la mafia uccise con crudeltà, mozzandogli letteralmente le mani per un furto commesso in una villa di un intoccabile.

L’associazione teatrale Vittorio Currò ha inserito lo spettacolo nel cartellone ufficiale, offrendo una grande opportunità ai 15 studenti delle Scuole Superiori cittadine che hanno dato corpo e voce ai personaggi descritti nel testo. Ecco i loro nomi: Gabriele Barbaro, Federico Barbaro, Alfio Munafó, Adele Arcoraci, Maria Antonietta Siracusa, Elenia Pashaj, Domenico Pirri, Stefano Greco, Ansaldo Celi Zullo, Salvatore Messina, Enrico Gentile, Maris Stella De Francesco, Chiara Raimondo e Sophia Sottile.

