Barcellona, presentate le iniziative per il periodo natalizio del Comune e dell’ass. il Seme

Con una conferenza stampa congiunta, l’Amministrazione comunale e l’associazione commercianti

“Il Seme” hanno presentato la tante iniziative in programma per l’imminente periodo delle festività di fine anno.

L’assessore alla cultura ed ai grandi eventi Angelita Pino, a nome dell’amministrazione comunale, accompagnata dai colleghi Carmelo Pirri e Filippo Recupero, ha illustrato gli appuntamenti previsti nei prossimi venti giorni di festività per animare la città ed i suoi punti di aggregazione. Il programma è stato divisa per tipologia di eventi, come si vede nell’immagine seguente, che potete consultare per conoscere i dettagli. Sono compresi nel programma i presepi viventi, i mercatini di Natale, il Natale a teatro Mandanici concluso con il concerto del 10 gennaio di Fabio Concato, le iniziative culturali con il concerto di Natale al teatro Currò dei Salesiani e la gita a Messina del 3 gennaio ed il trenino di Babbo Natale. Uno degli appuntamenti più interessante saranno quelli organizzati nel borgo di Cannistrà del 23 e 27 dicembre, illustrati dal vice presidente dell’omonima associazione Tonino Privitera, insieme alle notti della Movida del 20, 24 e 27 dicembre 2024 e del 3 gennaio 2025. Il Capodanno, affidato all’organizzazione dei locali della stessa movida sarà ufficializzato nel programma nel corso del prossimi giorni, ma dovrebbe comprendere la presenza anche di una cantante di fama nazionale.

L’associazione Il Seme, con gli interventi del presidente Peppino Alosi e del segretario Nino Pietrini, ha illustrato le tante iniziative del progetto Scintille d’Arte, che comprende anche il gioco, le degustazioni e la musica, in un ritrovato clima natalizio per le vie della città.