Il Barcellona Basket torna in campo contro la vice capolista Angri dopo una settimana di grandi cambiamenti

La palla a spicchi torna a rotolare, oggi pomeriggio alle 17.30, mettendo da parte una sera le tensioni di una settimana ricca di cambiamenti in società e nello staff tecnico per il Barcellona Basket.

Le dimissioni di coach Pippo Biondo e quelle contestuale del direttore sportivo Renzo Crisafulli sono il segnale della volontà di voltare pagine per la società barcellonese, soprattutto sotto il profilo dirigenziale. La guida tecnica è rimasta sul solco della continuità ed è stata affidata a Peppe Costantino e Peppe Pirri, collaboratori di coach Pippo Biondo, che con le dimissioni ha compiuto un gesto d’amore verso la squadra che ha contribuito a portare in serie B interregionale. Il gruppo aveva bisogno di una scossa per cancellare ogni alibi ad una prima fase di stagione in gran parte da dimenticare. Diversa è la ripercussione delle dimissioni del direttore sportivo Renzo Crisafulli, che insieme ad un gruppo di amici ha tenuto a galla il basket barcellonese negli ultimi anni, conquistando la serie B interregionale e compiendo un passo indietro per il bene della squadra. La direzione dell’area tecnica è adesso guidata da Peppe Melone, che avrà il difficile compito di potenziare l’organico attualmente ridotto all’osso, con soli otto giocatori effettivi, a cui sia aggiungono alcuni ragazzi del vivaio. Contro Angri l’assenza dello squalificato Manfrè sarà pesante, ma senza illusioni ci si aspetta almeno una reazione d’orgoglio da parte del gruppo, davanti ad un pubblico che merita ben altri palcoscenici rispetto alla serie B interregionale.