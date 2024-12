Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona supera la Zanella Cefalù al fotofinish (84-82) e conserva il terzo posto in classifica

La Pallacanestro Barcellona soffre, ma vince contro la Zanella Cefalù, in un confronto diretto per il terzo posto concluso punto a punto con la vittoria dei padroni di casa (84-82).

La squadra di coach Restanti, dopo una partenza da brividi, con un 2-18 di parziale che poteva compromettere il risultato, ha saputo reagire alla grande recuperando il passivo e portandosi anche su +10 nel corso del terzo periodo. La Zanella Cefalù ha però avuto una reazione d’orgoglio, rientrando in scia dei biancoverdi, con finale punto a punto chiuso sul punteggio di 84-82 per i barcellonesi. Varotta e compagni conservano così il terzo posto (al momento in condominio con Ribera) e mettono quattro punti di distanza proprio della Zanella Cefalù.

Sabato 21 dicembre si torna ancora al PalAlberti dove sarà in campo una delle due battistrada, il Basket Cefafù, l’altra compagine palermitana, costruita per vincere e che divide il primato con la Virtus Trapani.