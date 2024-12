Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona oggi al PalAlberti con la Zanella Cefalù per mantenere il terzo posto

La Pallacanestro Barcellona, dopo la vittoria di domenica a Palermo contro il Green Basket, torna a giocare in casa oggi pomeriggio al PalAlberti con palla a due alle 18.30 contro la Zanella Cefalù.

L’obiettivo è dare seguito alla vittoria di domenica scorso contro Palermo per mantenere il terzo posto attualmente occupato in coppia con il Ribera. Il regolamento della Divisione regionale 1 prevede l’accesso ai playoff di otto squadre su nove, ma è chiaramente importante conquistare la migliore posizione possibile, per avere il vantaggio della bella in casa, nella seconda fase del campionato. Con Basket Cefalù e Virtus Trapani in fuga, con una vittoria sulla Zanella Cefalù, il terzo posto dovrebbe diventare una questione tra Pallacanestro Barcellona e Ribera.