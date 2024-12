Avevano aggredito i tifosi della Nuova Igea Virtus nella trasferta di Paternò: il Questore di Catania dispone tre Daspo, di cui uno per 10 anni

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha emesso tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti sostenitori del Paternò, individuati tra i responsabili di un aggressione avvenuta il 1 settembre scorso ai danni di un minivar di tifosi del Nuova Igea Virtus.

Gli agenti del commissariato di Adrano, attraverso immagini a circuito chiuso, li hanno individuati perchè tra i responsabili di una sassaiola che il 1° settembre scorso aveva avuto come obiettivo un gruppo di tifosi al seguito della Nuova Igea Virtus, in occasione dalle gara valevole per la Coppa Italia di serie D. I tifosi paternesi si erano appostati nei pressi di un bar, nelle vicinanze dell’impianto sportivo, ed al passaggio del mezzo su cui viaggiavano i supporters giallorossi, avevano cercato di ostacolarne l’arrivo allo stadio, bloccando anche la circolazione stradale. Dopo avere accerchiato l’autobus, alcuni ultras hanno mandato in frantumi il finestrino dello sportello lato conducente con dei tubi in ferro.

Le tre persone dovranno rispondere penalmente dell’accusa di “danneggiamento aggravato e possesso e lancio di oggetti atti ad offendere” e sono pesanti i provvedimenti di interdizione dalle strutture sportive che ospitano le gare del Paternò. Due indagati hanno ricevuto il Daspo semplice, per la durata di 2 anni, mentre il terzo tifoso, recidivo per aver già subito analogo provvedimento in passato, dovrà stare lontano dei campi sportivi per la durata di 10 anni. L’uomo dovrà presentarsi presso l’ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza tutte le volte in cui il Paternò Calcio disputerà incontri di calcio in casa o fuori casa. La misura dell’obbligo di firma è già passata attraverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.