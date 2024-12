“Non c’è pace senza accoglienza”: oggi l’iniziativa promossa del Rotary Club Barcellona

Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto organizza l’incontro pubblico “Non c’è pace senza accoglienza”, un’occasione per riflettere sul ruolo dell’accoglienza come fondamento per una pace duratura. L’evento si terrà venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 18:30, presso l’Auditorium Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto.

Saranno presenti personalità istituzionali, esperti e rappresentanti della comunità, tra cui il Presidente del Rotary Club Luigi De Luca, il Sindaco di Barcellona P.G. Giuseppe Calabrò e Matilde Foti del Centro di Accoglienza Padre Nostro. Contribuiranno inoltre Pietro Leto, Presidente della Commissione Distrettuale “Edifichiamo la Pace”, Padre Tindaro Iannello, Parroco della Basilica Minore San Sebastiano, e Lina Ricciardello, Delegata Distrettuale Rotary 2110 e Governatore

L’evento sarà un momento di ascolto e dialogo, con testimonianze e approfondimenti dedicati alle sfide sociali legate all’inclusione e alla solidarietà. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e stimolare un impegno collettivo verso un futuro più giusto e accogliente.