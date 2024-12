“Noi, i nemici della Terra”, la legalità è anche eco-mafia: 24live e Le Ali di Trinacria ne parlano ai ragazzi barcellonesi

Ha riscosso successo l’iniziativa svoltasi lo scorso 9 dicembre presso il Parco Maggiore “La Rosa”, organizzata dall’Associazione Barcellona Live e Le Ali di Trinacria nell’ambito del Progetto Legalità ed educazione civica, con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Amministrazione Comunale.

“Noi, i nemici della Terra – Educare alla legalità per la salute delle persone, dei territori e delle comunità”, questo il titolo scelto per l’incontro con le scuole cittadine barcellonesi e la cittadinanza che ha fatto luce su una particolare tipologia di reati, gli “eco-reati”, ampliando il respiro del dibattito alle eco-mafie e all’importanza del contrasto, soprattutto in termini di salute pubblica e del territorio.

Dopo i saluti da parte del Vice Sindaco nonchè Assessore all’Ambiente Nicola Barbera e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Neri Recupero, hanno preso la parola il Presidente de Le Ali di Trinacria Pasquale Tramontana e la giornalista Cristina Saja, in rappresentanza dell’Associazione Barcellona Live.

L’incontro è stato introdotto dal dott. Marco Magheri, Segretario Generale di Comunicazione Pubblica e ha visto la partecipazione del dott. Prof Prisco Piscitelli, Medico Epidemiologo, Vicepresidente nazionale della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che ha fatto luce sulle conseguenze che ha l’inquinamento sulla nostra salute e quella del nostro Pianeta. Ha concluso l’incontro, la testimonianza dell’Associazione “Il Giglio” con il Presidente Vincenzo Scaffidi, uno dei fondatori di “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” che ha raccontato come tutte le tipologie di ecoreati hanno trovato, nel corso del tempo, purtroppo, modo di verificarsi sui terreni in cui insiste la Fondazione Barone G. Lucifero di San Nicolò. Ha concluso il direttore di 24live.it Giuseppe Puliafito.

Una mattinata intensa che ha voluto apportare valore al Progetto Legalità ed Educazione civica tramite l’approfondimento di questo tipo di mafia, più subdola e certamente più dura da sconfiggere, al fine di riuscire ad accendere un fuoco negli uomini e nelle donne del domani, protagonisti di un cambiamento tramite il rinnovato atteggiamento quotidiano, consapevole e pronto a sperimentare nuove consuetudini.