I canditi della Orange Moon domani tra i reportage del settimanale di Raitre

I canditi di Orange Moon, l’azienda che da oltre 60 anni porta il profumo e il sapore degli agrumi siciliani in tutto il mondo, saranno tra i protagonisti del settimanale Tgr Mediterraneo, in onda domani sabato 14 dicembre su RaiTre alle 12.25.

L:ampio servizio è stato registrato nei giorni in cui Barcellona ha ospitato la festa degli agrumi. Hanno espresso la loro soddisfazione il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alle Attività produttive Salvatore Coppolino nel vedere come le eccellenze del territorio possono promuovere l’immagine di Barcellona in tutto il Paese. “Già nei mesi scorsi – scrivono – in occasione del G7 dell’Agricoltura a Siracusa l’alta qualità degli agrumi canditi aveva conquistato i visitatori insieme a quella delle caratteristiche piparelle, per le quali a breve ci saranno novità altrettanto interessanti”.