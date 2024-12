Sant’Agata: violenza sessuale di un titolare di palestra. Praticava massaggi senza licenza

Un 65enne, titolare di una palestra sita in S. Agata di Militello è accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza 21enne, frequentatrice della palestra.

All’uomo è stato contestato anche l’esercizio abusivo dell’attività di massaggiatore fisioterapista.

La denuncia da parte della vittima risale al mese di Novembre, presso il Commissariato di P.S. di S. Agata di Militello, sostenendo di aver subito violenza con pesanti atti sessuali da parte del gestore della palestra. È proprio tramite l’illecita professione di massaggiatore che l’imputato ha ingannato la vittima, dopo che questa gli aveva comunicato una probabile contrattura con dolore al braccio, proponendogli dei massaggi da eseguirsi nella apposita sala massaggi della palestra.

Qualche giorno dopo la vittima, sostenuta dai parenti, ha di nuovo confrontato il suo aggressore registrando, preventivamente, la conversazione. L’indagato ha poi ammesso, in qualche maniera goffa, di aver sbagliato nel non avvisare la vittima del tipo di massaggi che faceva e di essersi dimenticato della zona in cui aveva dolore la donna, definendosi “poco professionale”.

In seguito alle indagini del Commissariato di Sant’Agata di Militello, consistite in assunzioni a s.i.t. della persona offesa e di numerosi altri testimoni, il Gip, ha emesso l’ordinanza, mettendo agli arresti domiciliari l’indagato. Si attende ora l’iter giudiziario.